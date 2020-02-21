Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika

Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

7 saat önce

Kayseri'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik olarak toplantı yapıldı.

Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı, System.String[]

Kayseri'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik olarak toplantı yapıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir olmasında ilgili tüm paydaşların uyumlu ve sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmeleri amacıyla ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, konuya daha fazla dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın artırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların iş birliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesine yönelik toplantı yapılması planlandı.


81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı" Kayseri Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. - KAYSERİ

İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
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