Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi uyarınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen otobüs kazalarının önlenmesine yönelik Yenice'de toplantı gerçekleştirildi.



Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Emniyet Amiri Fatih Ceriyan, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez ve ilçede bulunan otobüs firmalarının temsilcileri katıldı. Kazaların büyük çoğunluğunun aşırı hız, seyir halindeyken cep telefonu kullanma, kurallara uymama gibi sürücü hatasından kaynaklandığına dikkat çeken Kaymakam Evlice," İçişleri Bakanlığımızın üzerinde durmuş olduğu en önemli konulardan birisi de trafikte özellikle toplu taşımacılıkta vatandaşımızın ulaşımını sağlayan otobüs kazalarının önlenmesine dair tedbirleri paydaşlarla birlikte ele almak ve belirlemek. Bu noktada hepimize çok önemli görevler düşüyor. Gerek trafik kontrolü yapan Emniyet ve Jandarma görevlilerimiz gerekse de vatandaşlarımızın bir noktadan bir noktaya ulaşımını sağlayan otobüs şirketlerimiz üzerilerine düşenleri yaparlarsa üzücü kazalara meydan vermeyiz diye düşünüyorum. Tüm otobüs firmalarının ve yolcu otobüsü sahiplerinin yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için trafik kurallarına uyma, mevsim şartlarına uygun lastikler kullanma, kırmızı ışıkta durma, hatalı sollama, emniyet kemeri takma, yolcu indirip bindirirken daha dikkatli olma gibi gerekli tedbirleri alacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.



Düzenlenen toplantıda; yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler, kış şartlarına uygun lastik kullanılması, şoförlerin yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri ve hız ihlali yapmamaları, mevzuatın öngördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları, kazaların temel nedeni olan yorgun/uykusuz araç kullanmanın önlenmesi, firmaların sık sık şoför değiştirmemesi, çalışma sürelerinin kaydının tutulması, seyahat süresince şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve bu yönde araç içerisinde gerekli uyarıların/kontrollerin yinelenmesi, sürücü seçiminde titiz davranılması, uzun yol deneyimine ve güvenli sürüş bilgisine sahip şoförlerin çalıştırılması, firmalarca sefer öncesinde veya haftada bir kez otobüslerin ve şoförlerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi/gözlenmesi, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatılmadan yapılması, terminallerde ve güzergah üzerinde araçların takograf, ışık, far vb. teknik donanım/ekipmanların denetlenmesi, belirlenen alanlar dışında yolcu bindirme/indirmenin yapılmaması, otobüs yangınlarının nedenleri ve alınabilecek önleyici tedbirler ile görüşülmesinin uygun olacağı değerlendirilen diğer konular ele alındı. - KARABÜK