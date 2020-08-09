Otobüs kazası sonrası valilikten açıklama: "5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 10 yaralının durumu... - Son Dakika

Otobüs kazası sonrası valilikten açıklama: "5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 10 yaralının durumu ağır"

İstanbul Valiliğinden kaza açıklaması

Valilik: "5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 10 yaralının durumu ağır"

İSTANBUL - İstanbul Valiliği'nden Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 3'ü çocuk 25 yaralının hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii'nde Karabükten İstanbul'a seyahat eden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak üst geçidin ayağına çarpmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Karabük'ten İstanbul'a seyir halindeki bir şehirlerarası yolcu otobüsü, bugün saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çiftalan Köprüsü mevkiinde bariyerlere çarparak yoldan çıkmıştır. Olay yerine derhal Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir. 112 Acil Servis ekiplerimizden alınan ilk bilgilere göre; kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

Açıklamada kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatıldığı da aktarıldı.