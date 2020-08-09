Otobüs kazası sonrası yürek yakan görüntüler - Son Dakika

Otobüs kazası sonrası yürek yakan görüntüler
Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üst geçide çarptı.
Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üst geçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Kazadan geriye ise yürek yakan görüntüler kaldı. Yolculardan geriye kalan valizler ve etrafa saçılan eşyalar ekipler tarafından tek tek toplanarak bir kamyonete yüklenip, emanethaneye götürüldü.
Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üst geçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından cesetler kesin kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs ise olay yerine gelen vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazanın etkisiyle otobüsün içinden etrafa saçılan eşyalar olay yeri inceleme ekipleri tarafından tek tek incelenerek toplandı. Değerli eşyalar ile birlikte yolcuların çanta ve bavulları torbalara doldurularak kamyonete yüklenip Jandarma Kolordu Komutanlığı'nın emanethanesine götürüldü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 13:40
Kaynak: İHA
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