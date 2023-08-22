12 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının nedeni belirlendi! Şoför kalp krizi geçirmiş - Son Dakika

12 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının nedeni belirlendi! Şoför kalp krizi geçirmiş

Son Güncelleme: 22.08.2023 13:55

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Kazanın, şoförü Adem Tatlısu'nun kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketlerinde defnedildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı otobüs kazasının şoför Adem Tatlısu'nun (63) kalp krizi geçirmesinden kaynaklandığı belirlendi. Adli tıpta otopsisi yapılan Tatlısu, bugün memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

19 KİŞİ YARALANDI

Önceki gece Sivas- Yozgat kara yolunda Adem Tatlısu yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför Adem Tatlısu ile birlikte Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal ile eşi Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybederken, 19 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri sonrası, çeşitli kentlerde toprağa verildi.

12 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförünün kalp krizi geçirdiği belirlendi

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Kazanın otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun hareket halindeyken kalp krizi geçirmesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Yapılan ön otopside Tatlısu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

12 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförünün kalp krizi geçirdiği belirlendi

ELİNİ KALBİNE GÖTÜRMÜŞ

Kaza yapan otobüsün içerisinde bulunan kamera kayıtlarında da şoförün aniden elini kalbine doğru götürdükten sonra direksiyon başında baygınlık geçirdiğinin görüldüğü bildirildi. Soruşturma dosyasına eklenen görüntülerin aile yakınlarına izletildiği ifade edildi.

12 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförünün kalp krizi geçirdiği belirlendi

KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ

3 çocuk babası olan otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun 2005 yılında Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden işçi kadrosundan emekli olduğu, o tarihten bu yana da kentteki firmalarda otobüs şoförlüğü yaptığı öğrenildi. Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen Adem Tatlısu'nun cenazesi memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çukurbelen köyüne getirdi. Burada öğle namazının ardından kılınan ve yakınları ile köylülerin katıldığı cenaze namazı sonrası Tatlısu son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, aynı kazada hayatını kaybeden yolculardan İlker Akdağ da (35), Sivas kent merkezinde Hacı Bektaş Cemevi'ndeki cenaze programının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

12 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförünün kalp krizi geçirdiği belirlendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam 12 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının nedeni belirlendi! Şoför kalp krizi geçirmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının nedeni belirlendi! Şoför kalp krizi geçirmiş - Son Dakika
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