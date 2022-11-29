Şarampole yuvarlanan otobüsteki 40 kişi yaralandı! Şoförün ifadesi olay oldu - Son Dakika
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Şarampole yuvarlanan otobüsteki 40 kişi yaralandı! Şoförün ifadesi olay oldu

29.11.2022 20:58

Rize'den Zonguldak'a seyir halinde olan yolcu otobüsü Bartın'da şarampole yuvarlandı. Kazada 37'si yolcu 40 kişi yaralanırken otobüs şoförünün ilk ifadesinde 'dalmışım' dediği öğrenildi.

Rize'den Zonguldak'a seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü Bartın'ın Akçamescit köyünde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrasında çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112, AFAD, Jandarma ve Emniyet ekibi sevk edildi. 37 yolcusu ile 3 personeli bulunan ve ağaçlara çarparak durabilen otobüsteki yolcular çevredeki vatandaşlar ile ekiplerin otobüsün camlarını kırması sonucu çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs kazasında 40 yolcu yaralandı, şoför 'dalmışım' dedi

"DURUMLARI GAYET İYİ"

Hastanede tedavisi devam eden yaralıları ziyaret eden Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Rize'den Zonguldak Ereğli istikametine giden şehirlerarası otobüs firmasına ait bir otobüs nedenini belirleyemediğimiz bir sebeple devrildi. Otobüste görevliler ile birlikte 40 kişi vardı. Tedbir amaçlı bütün yolcuları hastaneye getirdik. Şu an durumları gayet iyi. Birkaç tane hafif yaralımız var sıyrıklarla atlatan. Tedbir amaçlı bazı hastalarımızı gözetim altında tutuyoruz. Herhangi bir sıkıntı, can kan kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun. Kazanın oluş şekliyle ilgili araştırma soruşturma devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Otobüs kazasında 40 yolcu yaralandı, şoför 'dalmışım' dedi

ŞOFÖR "DALMIŞIM" DEDİ

Devrilen yolcu otobüsünün vinçlerle kaldırılması için çalışma başlatılırken otobüs şoförü M.E.'nin ilk ifadesinde 'dalmışım' dediği öğrenildi. Öte yandan bazı yolcular şoförün uzun süredir direksiyon başında olduğunu iddia etti. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Bartın, Rize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole yuvarlanan otobüsteki 40 kişi yaralandı! Şoförün ifadesi olay oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarampole yuvarlanan otobüsteki 40 kişi yaralandı! Şoförün ifadesi olay oldu - Son Dakika
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