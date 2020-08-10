Otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika

Otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

İSTANBUL - İstanbul'da dün yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Karabük İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoldan çıkarak köprüye çarpmış, kazadan 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden otobüs şoförü Doğan Duygulu, muavin Ali Yaşar Sarali ve yolcular Mualla Sütçüoğlu, Erdem Okçu ve Satiye Çetinkaya'nın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Otobüs şoförü Doğan Duygulu'nun cenazesinin memleketi Bingöl'de, yolculardan Mualla Sütçüoğlu ve Satiye Çetinkaya'nın ise Karabük'te toprağa verileceği öğrenildi.