Otobüs kazasında ölen 12 kişinin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Otobüs kazasında ölen 12 kişinin kimlikleri belli oldu

Son Güncelleme: 21.08.2023 10:05

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 12 kişinin kimlikleri belli oldu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 12 kişinin kimlikleri ise belli oldu.

19 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sivas'tan İstanbul istikametine gitmekte olan 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada; İlker Akdağ, Adem Tatlısu, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybetti. 20 metre derinliğindeki şarampole düşen otobüste bulunan 19 kişi ise yaralandı.

VALİ: DİKKATSİZLİKTEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Yozgat, Sivas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs kazasında ölen 12 kişinin kimlikleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüs kazasında ölen 12 kişinin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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