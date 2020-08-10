OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN 5 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI - Son Dakika

OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN 5 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

İSTANBUL'daki feci otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İSTANBUL'daki feci otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu 'ndan alındı. Dün Karabük'ten İstanbul'a gelen 34 AN 0036 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde üst geçidin duvarına çarptı. Kazada, 5 kişi hayatını kaybederken 10'u ağır 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden otobüs kaptanı Doğan Duygulu, muavin Ali Yaşar Sarali (37), Erdem Okçu (32), Mualla Sütçüoğlu (59) ve Satiye Kazada hayatını kaybeden otobüs kaptanı Doğan Duygulu, muavin Ali Yaşar Sarali (37), Erdem Okçu (32), Mualla Sütçüoğlu (59) ve Satiye Çetinkaya 'nın (47) cenazeleri otopsi için Yenibosna 'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler bugün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Erdem Okçu'nun cenazesi bugün Esenler Hz. Ömer Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Habipler Mezarlığına defnedilecek. Otobüs kaptanı Doğan Duygulu'nun cenazesi Bingöl'de, yolculardan Mualla Sütçüoğlu ve Satiye Çetinkaya'nın cenazelerinin de Karabük'te defnedileceği öğrenildi. - İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:14

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşuyor

Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarına çarpan tankerden sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor

Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı

Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular

Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti

Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü

PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir

Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu

Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz

Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda

İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz

AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi