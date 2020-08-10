OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN 5 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI - Son Dakika

İSTANBUL'daki feci otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Dün Karabük'ten İstanbul'a gelen 34 AN 0036 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde üst geçidin duvarına çarptı. Kazada, 5 kişi hayatını kaybederken 10'u ağır 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden otobüs kaptanı Doğan Duygulu, muavin Ali Yaşar Sarali (37), Erdem Okçu (32), Mualla Sütçüoğlu (59) ve Satiye Çetinkaya'nın (47) cenazeleri otopsi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler bugün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Erdem Okçu'nun cenazesi bugün Esenler Hz. Ömer Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Habipler Mezarlığına defnedilecek. Otobüs kaptanı Doğan Duygulu'nun cenazesi Bingöl'de, yolculardan Mualla Sütçüoğlu ve Satiye Çetinkaya'nın cenazelerinin de Karabük'te defnedileceği öğrenildi.