Otobüs kazasında ölen üniversiteli İlayda toprağa verildi

NİĞDE'de devrilen otobüste yaşamını yitiren Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi öğrencisi İlayda Karakoca, memleketi Konya'da toprağa verildi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve partililer de katıldı.

Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi 2'nci sınıf öğrencisi İlayda Karakoca'nın cenazesi, Niğde'deki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Konya'ya getirildi. Talihsiz öğrenci için Uluırmak Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazına aile ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve partililer katıldı. Bakanlarla birlikte cenaze namazında saf tutan baba İbrahim Karakoca'nın güçlükle ayakta durduğu gözlendi. İlayda Karakoca'nın cenazesi kılınan namazın ardından Uluırmak Mezarlığı'na defnedildi.