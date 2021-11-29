Otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 10'u taburcu oldu - Son Dakika

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 22 kişiden 10'u taburcu edildi

İzmir'den Iğdır'a giden Ünal G.'nin kullandığı 35 KLB plakalı yolcu otobüsü, dün sabah saatlerinde Refahiye ilçesi Akarsu köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 22 kişi, Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 10'u taburcu edilirken, 1'i ağır 12 kişinin tedavileri sürüyor.