Otobüs kazasında yaralıların tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Otobüs kazasında yaralıların tedavisi sürüyor

7 saat önce

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle meydana gelen otobüs kazasında yaralanan 37 vatandaşın tedavileri çeşitli hastanelerde sürüyor.

Otobüs kazasında yaralıların tedavisi sürüyor, System.String[]

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle meydana gelen otobüs kazasında yaralanan 37 vatandaşın tedavileri çeşitli hastanelerde sürüyor.


Kaza, Dinar- Çay yolu 58'inci kilometresi Senirkent yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinden Gaziantep'e seyir halinde bulunan İbrahim Halil H. yönetimindeki 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü Senirkent yol ayrımına geldiği esnada yoğun kar yağışı, yoğun tipi ve yolun buzlu olması nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında Hakan Ç., Ali Rıza G., Mehmet Tayfun K., Kübra S., Gülendam C., Ceyda Y., Ayşegül G., Beyza Y., Vedat T., Dilan T., Mehmet A., Ayşe A., Ayşenur T., Özge A., Burak Y., Abdulkadir G., Yunus Emre A., Kevser I., Faruk M., Sait Ö., İsminur A., Ayşenur L., Gülay T., Döne Kaplan., Filiz Ç., Bayram Tarık Ç., Ökkeş Ç., Hüseyin B., Miraç Kaan K., Mehmet Ç., Ayşe A., Mehmet B., Necati K., Uğur S., Halil Nacar K. ve Ahmet E., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Kazayı haber alan 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yaralanan 37 yolcunun 10'unu Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğerleri il genelindeki hastanelere sevk edildi.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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