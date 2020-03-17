Otobüs kazasından yaralı sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika

Otobüs kazasından yaralı sayısı 37'ye yükseldi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aşırı kar yağışı ve tipinin neden olduğu otobüs kazasından yaralı sayısı 37'ye yükseldi.

Kaza; Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Karadilli kasabası yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkankarahisar'da bu sabah başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası çıkan fırtınanın görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesi nedeniyle İbrahim Halil Hilaloğlu yönetimindeki 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 37 kişi yaralanırken yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Şuhut ilçesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya ilişkin jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.