Son Dakika Haberleri: Otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 9 yaralı
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Otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 9 yaralı

14 dakika önce

Çorum'da kırmızı ışıkta duramayan bir yolcu otobüsünün 7 otomobile çarptığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 9 yaralı, System.String[]
Çorum'da kırmızı ışıkta duramayan bir yolcu otobüsünün 7 otomobile çarptığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza, Yaydiğin kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 34 DH 2090 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada Ahmet Y., Bülent K., Güldane B., Elif Mina B., Coşkun B., Arda B.,Yurdagül K., Yetgin Ş., Hüseyin Emre Ş. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otobüste bulunan yolcular olay yerine gelen başka bir otobüse alınarak yollarına devam etti. Kaza nedeniyle otobüste fenalaşan bazı yolculara sağlık görevlileri müdahale etti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
(Tugay Göktürk/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:25 Kaynak: İHA
Çorum, Güncel
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