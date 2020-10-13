Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı üç çeyrekte 1 milyar doları aştı

Türkiye'den ocak-eylül döneminde 88 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği verilere göre, eylülde Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 159 milyon 303 bin dolara ulaştı. Bu ürün grubunda ocak-eylül döneminde dış satım, 1 milyar 75 milyon 836 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileriyle devam eden süreçte yılın 9 ayında 88 ülkeye otobüs-minibüs-midibüs satıldı. Geçen sene ihracat yapılmayan Libya, Ruanda, Mali, Uruguay, Madagaskar, Kongo ve Gine'ye de ürün gönderildi.

Ocak-eylül döneminde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya 194 milyon 732 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs satışı gerçekleşti. İkinci sıradaki Almanya'ya 182 milyon 778 bin dolar, üçüncü sıradaki İtalya'ya ise 103 milyon 273 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Dış satımın ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapıldığı bu dönemde, dördüncü ülke olan Fas'a ocak-eylül aylarında, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 39 ihracat artışı yaşandı. Bu ülkeye ihracat 32 milyon 607 bin dolardan, 45 milyon 428 bin dolara yükseldi.

Sektör temsilcileri, İngiltere'ye 36 milyon 177 bin, Norveç'e 34 milyon 598 bin, İspanya'ya 30 milyon 606 bin, Polonya'ya 30 milyon 112 bin, Macaristan'a 29 milyon 66 bin ve Çekya'ya 26 milyon 765 bin dolarlık ürün satışına imza attı.

Rusya'ya yüzde 296 artış

Otomotiv üreticilerinin Rusya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatındaki yükseliş de dikkati çekti. Bu ülkeye ilk üç çeyrekte dış satım, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 296 artışla 5 milyon 940 bin dolardan 23 milyon 535 bin dolara çıktı.

Geçen yılın 9 ayında 4 milyon 429 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edilen Meksika'ya, bu senenin aynı döneminde ihracat yüzde 244 artışla 15 milyon 250 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Suudi Arabistan'a yüzde 297 yükselişle 14 milyon 749 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs satıldı.