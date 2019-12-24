Otobüs nehre uçtu: 25 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüs nehre uçtu: 25 ölü - Son Dakika

Otobüs nehre uçtu: 25 ölü

5 saat önce

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde bir yolcu otobüsünün vadiden yuvarlanıp nehre düşmesi sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Otobüs nehre uçtu: 25 ölü, System.String[]

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde bir yolcu otobüsünün vadiden yuvarlanıp nehre düşmesi sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde, Bengkulu kentinden Palembang'a giden bir yolcu otobüsü, vadiden yuvarlanarak nehre düştü. Kaza sonucu 25 yolcu hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine intikal eden 120 kişilik kurtarma ekibi, yaralananları hastaneye kaldırdı.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediği, kazanın nedenin araştırıldığı öğrenildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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