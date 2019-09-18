Son Dakika Haberleri: Otobüs otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otobüs otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

2 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otobüsün otomobile çarptığı kazada kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otobüs otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otobüsün otomobile çarptığı kazada kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 06 BGS 60 plakalı otobüs, kavşaktan hızla önüne çıkan Ali Aydın idaresindeki 34 PN 828 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan G.T. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahale sonrasında G.T., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Otobüs şoförü M.K. ise sağlık kontrolünden sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Otobüsteki yolcular arasında yaralanan olmadığı belirtildi.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Haluk Levent, kızının ölümünün aydınlatılması için evini satışa çıkaran babaya yardım eli uzattı
Adnan Oktar'dan 'Kedicikler'le ilgili soruya yanıt: Allah aşkıyla seviyorum Anne ve kızının domuz bağı ile öldürüldüğü cinayette yeni gelişme 8 yaşındaki çocuğun ifadesi cinayeti aydınlatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:50:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otobüs otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]