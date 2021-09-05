Üye Girişi
Otobüs, otomobile ve iki işyerine çarptı, tatil olması olası faciayı önledi - Son Dakika

Otobüs, otomobile ve iki işyerine çarptı, tatil olması olası faciayı önledi

05.09.2021 21:19
Otobüs, otomobile ve iki işyerine çarptı, tatil olması olası faciayı önledi, System.String[]

ANTALYA'da turizm otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otomobile çarptıktan sonra kafe ile oto tamirhanesine girerek durabildi.

ANTALYA'da turizm otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otomobile çarptıktan sonra kafe ile oto tamirhanesine girerek durabildi. Kazada otobüs ve otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı. Pazar günü olması ve iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı olası faciadan dönüldü.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinden havalimanı istikametine seyir halinde olan Uğur Efe (45) yönetimindeki 34 LFC 655 plakalı turizm otobüsü, henüz belirlenemeyen sebeple kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs refüjü aşarak, karşı şeritten Akdeniz Üniversitesi istikametine seyir halinde olan Hande Aykurt yönetimindeki 07 EDV 07 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrulup ters dönerek refüje çıktı. Otobüs ise yol kenarında bulunan bir kafe ile oto tamirhanesine girerek durabildi.

OTOBÜS VE OTOMOBİLDE SIKIŞANLAR ÇIKARILDIKazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşletmelerin duvarına çarparak durabilen otobüste sıkışan şoför Uğur Efe, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarılırken, yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen ve motoru yerinden çıktıktan sonra refüj üstünde durabilen otomobilde sıkışan sürücü Hande Aykurt ve Sevgi Ekmekçi ise itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.'AYAĞIM ÇOK AĞRIYOR, YARDIM EDİN'İtfaiye ekiplerinin, otomobilin parçalarını makasla kestikten sonra sıkıştığı yerden çıkarttığı Hande Aykurt, "Ayağım ayağım kaldı, çok ağrıyor. Lütfen yardım edin" diye feryat etti. YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜKazayı duyarak olay yerine gelen Aykurt'un yakınları ise büyük panik yaşayarak gözyaşı döktü. Kaza sonrası çevrede toplanan kalabalık ise ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı. Polis ve itfaiye ekipleri zaman zaman vatandaşların bölgeden uzaklaşmasını istedi. Kaza nedeniyle Gazi Bulvarı'ndan üniversite istikameti trafiğe kapandı. Yol üzerinde uzun araç kuyruğu meydana geldi.3 İŞYERİ VE 3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜKazada 3 işyeri ile 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla beraber bulvar üzerinde oluşan cam kırıkları ve ağaç dallarını ise polis ekipleri süpürgeyle topladı. Otobüs ve otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.HAFTA SONU OLMASI OLASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİKazanın pazar günü olması ise olası facianın önüne geçti. Otobüsün girdiği 3 işyerinin kapalı olması nedeniyle içeride kimsenin olmaması yaralanma ya da can kaybının olmasını önledi.'ALLAH'TAN HAFTA SONU'

Otobüsün girdiği işyeri çalışanlarından Ramazan Bakırcı, hafta sonu olduğu için iş yerinin kapalı olduğunu belirterek, "Hafta sonu olduğu için evde ailemle yemek yiyorduk. Telefonla buraya geldik. Allah'tan hafta sonu, otobüsün girdiği yerde çalışan arkadaşlarımız oluyordu, onlar olsaydı ölebilirlerdi. Ucuz atlatıldı. Allah'tan maddi hasarla bitti. İş yerimize otobüs karşı şeritten atlayarak geldi" dedi.


Otobüs, otomobile ve iki işyerine çarptı, tatil olması olası faciayı önledi
Otobüs, otomobile ve iki işyerine çarptı, tatil olması olası faciayı önledi
Otobüs, otomobile ve iki işyerine çarptı, tatil olması olası faciayı önledi
Otobüs, otomobile ve iki işyerine çarptı, tatil olması olası faciayı önledi
Otobüs, otomobile ve iki işyerine çarptı, tatil olması olası faciayı önledi
Otobüs, otomobile ve iki işyerine çarptı, tatil olması olası faciayı önledi
Otobüs, otomobile ve iki işyerine çarptı, tatil olması olası faciayı önledi
Otobüs, otomobile ve iki işyerine çarptı, tatil olması olası faciayı önledi
Otobüs, otomobile ve iki işyerine çarptı, tatil olması olası faciayı önledi

İtfaiye, Turizm, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüs, otomobile ve iki işyerine çarptı, tatil olması olası faciayı önledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı 20:38 Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu 20:14 El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu Emine Erdoğan mutfağa girdi, kendi elleriyle leblebi helvası yaptı 20:07 Emine Erdoğan mutfağa girdi, kendi elleriyle leblebi helvası yaptı
Son Dakika: MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi! Pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak 19:36 Son Dakika: MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi! Pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar! Yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklara düşürdüler 18:22 DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar! Yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklara düşürdüler ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi 16:54 ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi
Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın kalçasını 16:47 Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın kalçasını "Rica ederim" diyerek paylaştı Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı 15:24 Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı

Son Dakika Haberleri
18:22 DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar! Yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklara düşürdüler
18:20 Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna dahil etmek için adım attı
17:37 Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı
17:33 Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladı, yakında imzalar atılacak
17:20 Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş
17:15 Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem pandemi kurallarının güncellenmesi olacak
17:02 Sarı-Lacivertlilerin yeni transfer Crespo'nun maliyeti belli oldu! Portekiz ekibine 600 bin euro ödenecek
16:52 ABD'nin ülkeden çıkmasıyla Taliban'ın ele geçirdiği Bagram, ilk kez görüntülendi
16:50 Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım
16:48 Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda turu garanti altına aldı
Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video         
21:02
Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş         
20:24
Kayserispor acı haberle sarsıldı! Efsane başkan Recep Mamur hayatını kaybetti Kayserispor acı haberle sarsıldı! Efsane başkan Recep Mamur hayatını kaybetti         
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi         
20:04
669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu         
18:33
Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı         
17:37
Hagi'den Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım         
16:51
Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız         
15:26
Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme         
15:19
Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor         
13:28
Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi         
13:26
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız         
12:37
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 21:44:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüs, otomobile ve iki işyerine çarptı, tatil olması olası faciayı önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement