"Otobüs paranı verip evine yollayalım" diyenlere rağmen Türkiye'yi gezme hayaliyle pedal çeviriyor - Son Dakika

"Otobüs paranı verip evine yollayalım" diyenlere rağmen Türkiye'yi gezme hayaliyle pedal çeviriyor

08.10.2020 11:33

Zonguldak'tan bisikletiyle yola çıkarak 84 günde 36 il gezen Ergün Tekir'in son durağı Hatay oldu.

Zonguldak'tan bisikletiyle yola çıkarak 84 günde 36 il gezen Ergün Tekir'in son durağı Hatay oldu.

Tekir, Hatay'daki gezi turunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 84 gün önce Zonguldak'tan bisikletiyle yola çıktığını ve yaklaşık 4 bin 650 kilometre yolculuk yaptığını söyledi.

Bisikletiyle 36 il gezdiğini anlatan Tekir, "Hedefim Türkiye'nin tamamını pedal çevirerek gezmek. Otomobil veya motosikletle yola çıkıldığında insanların yoldaki birçok noktayı kaçırdıklarını gözlemledim ancak bisikletle öyle değil." dedi.

Tekir, gittiği şehirlerin tarihi ve kültürel noktalarını gezmeye öncelik verdiğini, karşılaştığı insanlarla muhabbet etmekten büyük zevk aldığını ifade etti.

Türkiye'yi bisikletle dolaştığını anlattığı insanların hem şaşırdığını hem de kendisini takdir ettiğini aktaran Tekir, şöyle konuştu:

"Bazı insanlar bana çılgın gözüyle bakıyor, bazıları takdir ediyor, bazıları da kızıyor. Bazen oturup sohbet etmek isteyen, bir şeyler ikram etmek isteyen, bazen de 'Otobüs paranı verelim evine yollayalım seni.' diyen insanlarla karşılaşıyorum. Hatay'a gelmek hedeflerim arasında vardı çünkü Türkiye'nin kıyı şeridinde pedal çevirmediğim bu bölge kalmıştı."

Tekir, daha sonraki hedefi arasında Avrupa'da pedal çevirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Otobüs paranı verip evine yollayalım diyenlere rağmen Türkiye'yi gezme hayaliyle pedal çeviriyor
Otobüs paranı verip evine yollayalım diyenlere rağmen Türkiye'yi gezme hayaliyle pedal çeviriyor
Otobüs paranı verip evine yollayalım diyenlere rağmen Türkiye'yi gezme hayaliyle pedal çeviriyor
Otobüs paranı verip evine yollayalım diyenlere rağmen Türkiye'yi gezme hayaliyle pedal çeviriyor

Zonguldak, Türkiye, Otobüs, Hatay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Otobüs paranı verip evine yollayalım' diyenlere rağmen Türkiye'yi gezme hayaliyle pedal çeviriyor - Son Dakika Spor

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