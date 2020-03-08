Otobüs şarampole devrildi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüs şarampole devrildi (1) - Son Dakika

Otobüs şarampole devrildi (1)

29 dakika önce

Kaza yerinden görüntü Kaza yapan araç Jandarma ekipleri ve ambulans OSMANİYE - Osmaniye'de otobüsün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza yerinden görüntü

Kaza yapan araç

Jandarma ekipleri ve ambulans OSMANİYE - Osmaniye'de otobüsün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. (1)

Otobüs şarampole devrildi (1)

Osmaniye, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:51 Kaynak: AA
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