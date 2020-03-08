Otobüs şarampole devrildi (1) - Son Dakika

Otobüs şarampole devrildi (1)
29 dakika önce
Kaza yerinden görüntü Kaza yapan araç Jandarma ekipleri ve ambulans OSMANİYE - Osmaniye'de otobüsün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:51 Kaynak: AA
Kaza yerinden görüntü
Kaza yapan araç
Jandarma ekipleri ve ambulans OSMANİYE - Osmaniye'de otobüsün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. (1)
Son Dakika Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı ANTALYA Yaşlı kadını ezen sürücü Tencereler devrildi sandım İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı