Otobüs şirketlerinin rekabeti yolcuya yaradı

Sakarya'da, İstanbul- Harem seferi yapan iki otobüs firmasının rekabete girerek bilet fiyatlarını yarı yarıya düşürmesi, yolcuları memnun etti.

Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul-Harem seferi yapan iki firma arasında bir süre önce rekabet başladı. Harem'e 35 lira olan bilet fiyatını kademeli olarak indiren iki firma, yolcuları 15 ve 19 liradan İstanbul'a götürmeye başladı. İki firma arasında yaşanan rekabet ise yolcuları memnun etti.

"Fiyatların daha fazla düşüp düşmeyeceği belli değil"

Rekabete giren otobüs firması sahibi Mehmet Çimşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rekabet sonucu bilet fiyatlarını düşürdüklerini söyledi.

Diğer firmanın fiyatı yükseltmesine razı gelmediğini belirten Çimşir, "Razı gelmeyince bana daha çok baskı yapmaya başlayınca fiyatı düşürdüm. Onlar da düşürdü. Sonra onlar tekrar düşürdüler fiyatı. Ben de fiyatı 15 liraya düşürdüm. Şu anki boyutta nereye kadar gideceğini bilmiyorum. Aramızda diyalog olacak mı, olmayacak mı, nereye kadar gidecek? Belirsiz bir durum var." diye konuştu.

Rekabetin başta üniversite öğrencileri olmak üzere halka olumlu yansıdığını dile getiren Çimşir, "Şu anda 15 liraya taşıyoruz, fiyatların daha da düşüp düşmeyeceği belli değil. Sadece çok masraf olmasın diye ikramı kestik. Diğer türlü karşılama konusunda biraz zor. 3 gündür 15 liradan taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hizmette rekabet yapsaydık daha güzel olacaktı"

Rakip firmanın genel müdürü Adnan Kayabaş da diğer firmayla aralarında rekabet oluştuğunu belirterek "Arkadaşımız hırsına kapılarak böyle bir şeye girişti. Fiyat rekabetinden ziyade hizmette rekabet yapsaydık daha güzel olacaktı." dedi.

Yolcu alamadığı, hizmet konusunda eksikleri bulunduğu gerekçesiyle diğer firmanın böyle bir şeye kalkıştığını ileri süren Kayabaş, şunlar söyledi:

"İnsanlar, ucuz olunca tercih etti. Biz de dedik ki 'Bu böyle gitmez, biraz düşüş yapalım.' Şu anda zararına yolcu taşıyoruz ama arkadaşımız hesabını, kitabını iyi yaparsa yarın, öbür gün düzeleceğine inanıyorum. Öğrenci, vatandaş biraz karlı çıktı. Yaparsan onlar da yararlanmak zorunda. Sakarya halkına 22 senedir hizmet ediyoruz. Bu firma onlar sayesinde bu noktaya geldi. Bu da ileriye doğru düzelecek çünkü çok büyük zararlar var, büyük bedeller ödüyoruz. Onun için o arkadaşımız inşallah bir an önce kendine gelir, oturup konuşuruz. Kapımız açıktır. Bununla ilgili sıkıntımız yoktur."

Yolculardan Barış Kurt ise rekabetin kendilerine olumlu yansıdığını belirterek "Gidiş bilet parasına şimdi gidip geliyoruz. Bizim için çok iyi oldu, mutluyuz." dedi.