Otobüs şoförlerine eğitim semineri - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi vatandaşla birebir diyalogda bulunan otobüs şoförlerine, halkla iletişim konusunda eğitim semineri veriyor.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, hizmetin her aşamasında kaliteden ve güleryüzden ödün verilmemesine yönelik direktifleri doğrultusunda, otobüs şoförlerinin katıldığı seminer düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Ağdemir, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen seminerde, otobüs şoförlerinin belediyenin sahadaki yüzü olduğunu söyledi. Ağdemir, şoförlerin hal, tavır ve davranışlarının çok önemli olduğunu ve bu konuda şoförlere güvendiklerini ifade etti.



Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Uzm. Dr. Rıza Mete de şoförlere, vatandaştan bir merhabanın ve tebessümün esirgenmemesini istedi. Kamu hizmeti veren belediyelerden iletişim çok önemli olduğunu kaydeden Mete, "Belediyelerin hizmetlerini halka yansıtırken vatandaşla en fazla iletişime geçen otobüs şoförlerimizdir, bu nedenle şoförlerimiz beden diline ve konuşmalarına özen göstermelidir. Vatandaşın bindiği otobüsten memnun inmesi siz şoförlerimizin iyi hizmet ve güler yüzüyle olacaktır" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'na gerçekleştirilen eğitim seminerinde Psikolog Tuğçe Önder ile Melike Manga şoförlere, vatandaşla doğru iletişim kurma yöntemleri konusunda bilgi aktardı. Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 600 dolayındaki şoföre seslenen Önder ve Manga, halkla iletişimin kalitesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı ve pozitif olmanın yöntemlerini anlattı. - ADANA