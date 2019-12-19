Otobüs şoförlerine güvenli sürüş eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüs şoförlerine güvenli sürüş eğitimi - Son Dakika

Otobüs şoförlerine güvenli sürüş eğitimi

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi'nde görevli toplu taşıma şoförlerine trafik ve mevzuat eğitimi verildi.

Otobüs şoförlerine güvenli sürüş eğitimi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi'nde görevli toplu taşıma şoförlerine trafik ve mevzuat eğitimi verildi. Programa katılan Başkan Kılınç, halkın can güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, eğitimlerin önemine dikkat çekti.


Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında görevli şoförlere 'Genel Trafik' ve 'Toplu Ulaşım Mevzuatı' konularında eğitim verildi.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli Sürüş Teknik Eğitmeni (STEM) polis memuru Sadullah İnan tarafından verilen eğitim programına katılan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, verilen eğitimin önemine dikkat çekti.


Programda konuşan Başkan Kılınç, "Her bir can bizim için çok değerlidir. Trafik kuralları konusunda ne kadar bilinçli olursak, bu kuralları bilip bunu uygularsak, toplum için o kadar büyük bir kazanım elde etmiş oluruz" dedi.


Personele ve programı gerçekleştiren eğitmenlere başarılar dileyerek konuşmasını sonlandıran Başkan Kılınç'ın ardından eğitim programına başlayan polis memuru Sadullah İnan, şoförlerin uyması gereken kurallar ve teknik konular hakkında bilgiler verdi. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
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