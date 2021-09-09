Otobüs şoförlerine stres yönetimi eğitimi - Son Dakika

Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüs şoförlerine yönelik stres ve stres yönetimi eğitimi verildi.

Kütahya Belediyesi şehrimizde ulaşım hizmetini sağlayan özel halk otobüs şoförlerine yönelik Kütahya Belediyesi konferans salonunda seminer verdi. 'Stres ve Stres Yönetimi' konu başlıklı konferansta konuşan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, özellikle pandemi döneminde stres yönetiminin daha fazla önem kazandığını ifade etti. Başkan Vekili Damcı, özel halk otobüs şoförlerinin önemli ve zor bir görevi yerine getirdiklerini ifade ederek, vatandaşların ve özel halk otobüs şoförleri arasında zaman zaman yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi için Kütahya Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini söyledi. Damcı, verilen bu eğitimin önemine vurgu yaparak eğitimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

Eğitime Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Uludağ, Kütahya Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Kucak, Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Aziz Gürbüz ve otobüsçü esnafı katıldı. - KÜTAHYA