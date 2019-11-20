Son Dakika Haberleri: Otobüs şoförü aracına asılan patenli çocuğu dövdü, esnaf da onu darbetti
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Otobüs şoförü aracına asılan patenli çocuğu dövdü, esnaf da onu darbetti

7 saat önce

ANTALYA'da özel halk otobüsü şoförü, araca patenle tutunan 3 çocuktan birini yakalayıp, dövdü.

Otobüs şoförü aracına asılan patenli çocuğu dövdü, esnaf da onu darbetti, System.String[]

ANTALYA'da özel halk otobüsü şoförü, araca patenle tutunan 3 çocuktan birini yakalayıp, dövdü. Çevredeki esnaf şoföre müdahale etti. Şoför, esnafa hakaret edince darbedildi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra Kepez ilçesi Dokuma Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akif Caddesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına, yaşları 10 ile 12 arasından değişen patenli 3 çocuk tutundu. Bir süre bu şekilde giden çocukları fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekip, aşağı indi. Şoför, çocuklardan birine tokat atıp yere düşürdükten sonra dövmeye başladı. Çocuğu sağ kolundan havaya kaldıran şoför, ardından yere yatırıp yeniden yumruk attı. Çevre esnafın tepkisi üzerine şoför, çocuğu eliyle kaldırıp savurdu. Şoför, kendisine müdahale etmek isteyen esnafa da hakaret etti. Hakaretlerin devam etmesi üzerine esnafın da tepkisi sert oldu. Esnaf ve çevreden gelenler şoförü dövdü. Yere düşen şoför, yine araya girenler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüler üzerine inceleme başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, aracı 15 gün trafikten men etti. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:38 Kaynak: DHA
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