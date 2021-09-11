OTOBÜS ŞOFÖRÜ, BAYILAN GENÇ KIZI GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRİP HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Son Dakika

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, BAYILAN GENÇ KIZI GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRİP HASTANEYE YETİŞTİRDİ

BİNGÖL'de halk otobüsü şoförü Mehmet Avar, aracında baygınlık geçiren 17 yaşlarındaki kızı, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi.

BİNGÖL'de halk otobüsü şoförü Mehmet Avar, aracında baygınlık geçiren 17 yaşlarındaki kızı, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Otobüste yaşananlar ise araç içi kamerasına yansıdı. Kültür Kavşağı'nda, önceki gün saat 07.30 sıralarında Mehmet Avar yönetimindeki 12 M 0028 plakalı halk otobüsünde seyahat eden genç kız, baygınlık geçirdi. Diğer yolcular, durumu Avar'a bildirdi. Mehmet Avar, yolcuların müdahale ettiği genç kızı, aracın güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada, olay anında otobüste yaşananlar, araç içi kamerasına yansıdı.

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