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Otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirdi

4 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir belediye otobüsü şoförü, yolculuk yaparken bayılan kadını güzergah değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirdi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir belediye otobüsü şoförü, yolculuk yaparken bayılan kadını güzergah değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Avşar Kampüsü'nden kent merkezi istikametine giden 46 H 0135 plakalı 16 numaralı belediye otobüsünde yolculuk yapan Şeyma B. bir anda bayıldı. Diğer yolcuların uyarması üzerine otobüs şoförü Derviş Kara, güzergahını değiştirerek, otobüsü Yörükselim Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Acil servis görevlileri tarafından otobüsten indirilen kadın, sedyeyle hastaneye alındı. Genel durum bozukluğu teşhisi konulan kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşanan olayı anlatan otobüs şoförü Derviş Kara, "Birden otobüste bayılmış bana da başka bir yolcu söyledi. Benden kolonya istediler ben de hemen hastanenin acil bölümüne getirdim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:07 Kaynak: İHA
Derviş Kara, Kahramanmaraş, Güncel
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