OTOBÜS ŞOFÖRÜ, BAYILAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Son Dakika
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OTOBÜS ŞOFÖRÜ, BAYILAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

10.03.2022 19:08

DENİZLİ'de belediye otobüsü şoförü Ahmet Ali Çatal, rahatsızlanarak bayılan kadını güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

DENİZLİ'de belediye otobüsü şoförü Ahmet Ali Çatal, rahatsızlanarak bayılan kadını güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Pamukkale Üniversitesi ile Bayramyeri seferini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 BB 033 plakalı otobüste, yolcular arasındaki bir kadın aniden rahatsızlanıp, bayıldı. Diğer yolcular düşen kadının yardımına koştu. Otobüs şoförü Ahmet Ali Çatal, güzergahını değiştirip, kadını en yakın sağlık birimi olan Kıbrıs Şehitleri Semt Polikliniği'ne götürdü. Bayılan kadın, poliklinikteki sağlık görevlilerine teslim edildi. Kadının yapılan kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının rahatsızlanarak bayılması ve diğer yolcuların yardıma koştuğu anlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Çatal, daha sonra güzergahına dönerek yolcularını bıraktı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, BAYILAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, BAYILAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, BAYILAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

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Son dakika haberleri: Otobüs güzergahını değiştirip bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada Son dakika haberleri: Otobüs güzergahını değiştirip bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada PAÜ'den toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda örnek plan PAÜ'den toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda örnek plan

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOBÜS ŞOFÖRÜ, BAYILAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Son Dakika


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