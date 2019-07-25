Otobüs şoförü, bayrağı yerde bırakmadı



KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nde görevli otobüs şoförü Mehmet Çöplü(36), yolda gördüğü Türk bayrağını yerde bırakmadı. Otobüsü durdurup, bayrağı aldı ve şoför mahalline astı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak görev alan Mehmet Çöplü,16 Temmuz günü İstanbul Kartal'dan İzmit'e hareket etti. Çöplü, otobüsüyle Güzelyalı mevkiine geldiği sırada yanından geçen aracın kırmızı bir bezi ezdiğini fark etti. İlk anda ne olduğunu anlayamayan Çöplü, yaklaşık 70 metre gittikten sonra baktığı aynadan, yol ortasında duranın Türk bayrağı olduğunu fark etti. Hemen otobüsü sağa çekip, indi. Yerden aldığı bayrağı şoför mahalline astı.

Otobüsteki yolcular da Çöplü'nün duyarlı davranışı üzerine Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak, teşekkür etti.

Yolculardan gelen teşekkür mesajlarından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Çöplü, "Vatanını milletini seven herkes benim yaptığım hareketi yapardı" dedi.



- İzmitkocaeli