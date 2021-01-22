Otobüs şoförü, bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Otobüs şoförü, bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti

22.01.2021 08:11
Otobüs şoförü, bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti, System.String[]

Trabzon'da halk otobüsü şoförü, araçta unutulan çantanın içinde ziynet eşyası olduğunu anlayınca polisi arayarak, çantayı sahibine teslim etti. Çantanın sahibinin kendisini arayarak hediye vermek istediğini söyleyen şoför "Hediyeyi kabul etmedim, bu insanlık görevimiz" dedi.

Belediyesi bünyesinde Sürmene hattında çalışan otobüs şoförü Miraç Genç, bir kadın yolcunun fark etmesi üzerine koltukta unutulan çantayı teslim aldı. Seferini tamamlayan Genç, içerisinde altın bulunan çantayı Sürmene Emniyet Müdürlüğü'ne giderek görevlilere teslim etti. Polis ekipleri, içerisinde 9 Cumhuriyet altını, 12 bilezik ile 5 gram altın bulunan çantayı kimliğini belirledikleri sahibi olan kadına teslim etti.

ÇANTAYI BİR KADIN YOLCU BULDU

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Genç, zaman zaman yolcuların araç içerisinde çeşitli eşyalar unuttuklarını söyledi. Genç, "Yılardır Sürmene ilçesi hattında otobüs şoförlüğü yaptığım için araca binen çoğu kişiye göz aşinalığım var. Sürekli Sürmene hattında yolculuk yapan bir kadın yolcu otobüste çanta olduğunu söyleyerek çantayı bana teslim etti. Çantayı hiç açmadım ama çantaya dokunduğum zaman içerisinde ziynet eşyası olduğunu anlamıştım. Hemen karakolu aradım, durumu izah ettim ve çantanın sahibi bulundu" diye konuştu.

Otobüs şoförü, bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti

"HEDİYE VERMEK İSTEDİLER, AMA KABUL ETMEDİM"

İnsanları dikkatli olmaları yönünde uyaran Genç, "Çantanın sahibi aradı beni, hediye vermek istediler, ama kabul etmedim. Bu bizim insanlık görevimiz. Otobüste yolculuk yapan her yolcu canını emanet ederek araca biniyor. Birkaç gün sonra da zaten altın dolu çantasını unutan kadın yolcu tekrar arabamıza bindi. Bana yine teşekkürlerini iletti. İnsanlar bu dönemlerde çok dalgınlar. Zaman zaman çeşitli eşyalar bırakılabiliyor otobüslerde. Yolcuların hepsinin daha dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Otobüs şoförü, bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti
Otobüs şoförü, bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti

Büyükşehir Belediyesi, Halk Otobüsü, Sürmene, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs şoförü, bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika


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