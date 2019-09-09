Otobüs şoförü, fenalaşan genç kızı hastaneye yetiştirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsü şoförü Nail Doyan, araçta fenalaşıp, bayılan Bahar K.'yi (20), güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Bahar K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yolcular da sürücüyü davranışından dolayı tebrik etti.

Olay, öğleden sonra, İnegöl'ün Esentepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bahar K., Esentepe Mahallesi'ndeki duraktan ilçe merkezine yolcu taşıyan Nail Doyan yönetimindeki 16 M 06008 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Bahar K., bir süre sonra otobüste fenalaşıp, bayıldı. Durumu fark eden sürücü Doyan, otobüsteki yolcuları bilgilendirip, Bahar K.'yi hastaneye götürmek için güzergahı değiştirdi. Kısa sürede otobüsle hastaneye getirilen Bahar K., tedaviye alındı. Bahar K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü Doyan, hem hastane çalışanları hem de yolcular tarafından duyarlı davranışından dolayı tebrik edildi.

Olay anı otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.