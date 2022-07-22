Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi

22.07.2022 14:40
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi

VAN'da belediyeye ait şehir içi otobüste rahatsızlanan yolcuyu, sürücü Gökhan Ermiş, güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

VAN'da belediyeye ait şehir içi otobüste rahatsızlanan yolcuyu, sürücü Gökhan Ermiş, güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin 121 numaralı Edremit-TOKİ otobüsünde, dün öğle saatlerinde seyahat eden ve adı bilinmeyen kadın yolcu aniden fenalaştı. Otobüsteki diğer yolcular, durumu sürücü Gökhan Ermiş'e bildirdi. Fenalık geçiren yolcuyu gören şoför Ermiş, güzergahından çıkıp hastaneye doğru yöneldi. Araçtaki yolcularla birlikte Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden sürücü, otobüsteki hastayı kısa sürede sağlık görevlilerine teslim etti. Bir süre de hastane önünde bekleyen Ermiş, hastanın durumunun iyiye gittiğini öğrenince ayrıldı. Şoförün davranışı, hem diğer yolculardan hem de hastanedeki bölge halkından takdir topladı. Yaşananları 'insanlık namına' yaptığını belirten sürücü Gökhan Ermiş, Büyükşehir Belediyesi şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını söyleyip, hastaya acil şifalar diledi.


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Kaynak: DHA

Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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