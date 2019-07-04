Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsünde fenalaşan yolcu şoför tarafından hastaneye götürüldü.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:24 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde, halk otobüsünde fenalaşan yolcu şoför tarafından hastaneye götürüldü. Orhaniye
Mahallesi'nde halk otobüsüne binen Abdulvahap Ahmetov (59), yolculuk sırasında fenalaştı.
Durumu fark eden yolcuların haber vermesi üzerine otobüs sürücüsü Halit Çelik
, Ahmetov'u İnegöl Devlet Hastanesi
Acil Servisine götürdü.
Burada tedavi altına alınan Ahmetov'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, fenalaşan yolcunun hastaneye yetiştirilmesi halk otobüsünün güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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