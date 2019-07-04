Son Dakika Haberleri: Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - BURSA
Son Dakika Güncel Haber

Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - BURSA

12 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsünde fenalaşan yolcu şoför tarafından hastaneye götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsünde fenalaşan yolcu şoför tarafından hastaneye götürüldü.
Orhaniye Mahallesi'nde halk otobüsüne binen Abdulvahap Ahmetov (59), yolculuk sırasında fenalaştı.
Durumu fark eden yolcuların haber vermesi üzerine otobüs sürücüsü Halit Çelik, Ahmetov'u İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.
Burada tedavi altına alınan Ahmetov'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, fenalaşan yolcunun hastaneye yetiştirilmesi halk otobüsünün güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:20 Kaynak: AA
İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman Karakafa koyunlarının doğmamış kuzuları bile satılıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'ler yakın tarihte gelecek ve aktif olarak kullanılacak CHP'nin 'KYK borcu' araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 19:33:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - BURSA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]