Otobüs şoförü, hasta gibi davranıp hastaları soydu (2)
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TUTUKLANDIHasta gibi davranıp gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Emrah Gezer, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:31 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Hasta gibi davranıp gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Emrah Gezer, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Emrah Gezer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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