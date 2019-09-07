Otobüs şoförü, hasta gibi davranıp hastaları soydu (2)

TUTUKLANDI

Hasta gibi davranıp gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Emrah Gezer, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Emrah Gezer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.