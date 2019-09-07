Son Dakika Haberleri: Otobüs şoförü, hasta gibi davranıp hastaları soydu (2)
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Otobüs şoförü, hasta gibi davranıp hastaları soydu (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIHasta gibi davranıp gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Emrah Gezer, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Otobüs şoförü, hasta gibi davranıp hastaları soydu (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Hasta gibi davranıp gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Emrah Gezer, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Emrah Gezer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Antalya, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:31 Kaynak: DHA
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