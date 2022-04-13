Otobüs şoförü Hülya, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Otobüs şoförü Hülya, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

13.04.2022 16:37
Otobüs şoförü Hülya, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

SİİRT'te, belediye otobüsü şoförü Hülya Yıldız, rahatsızlanarak bayılan yolcuyu güzergahını değiştirip, hastaneye ulaştırdı.

SİİRT'te, belediye otobüsü şoförü Hülya Yıldız, rahatsızlanarak bayılan yolcuyu güzergahını değiştirip, hastaneye ulaştırdı. Bu anlar, araç kamerasına anbean yansıdı.

Siirt Belediyesi'ne ait otobüste yolcular arasındaki ismi öğrenilemeyen erkek yolcu, aniden rahatsızlanarak bayıldı. Diğer yolcular, hemen düşen yolcunun yardımına koştu. Otobüs şoförü Hülya Yıldız da güzergahını değiştirip, yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bayılan yolcu, poliklinikteki sağlık görevlilerine teslim edildi. Bu anlar ise araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yolcunun, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hülya Yıldız ise daha sonra güzergahına dönerek yolcularını bıraktı.


Otobüs şoförü Hülya, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü Hülya, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü Hülya, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü Hülya, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
YORUMLAR
500
ATAŞEHİR'DEKİ DEĞNEKÇİ YAKALANDI ATAŞEHİR'DEKİ DEĞNEKÇİ YAKALANDI Siirt'te kaçak avcılık yapan şahsa tutanak tutuldu Siirt'te kaçak avcılık yapan şahsa tutanak tutuldu

Siirt Belediyesi, Hülya Yıldız, Tragger, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüs şoförü Hülya, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:57 Brezilya'yı karıştıran iddia! Savunma Bakanlığı 60 adet penis implantı ve 35 bin doz cinsel güç artırıcı hap satın aldı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:44:02. #1.12#
SON DAKİKA: Otobüs şoförü Hülya, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement