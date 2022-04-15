Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen genç böyle bıçaklandı - Son Dakika
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Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen genç böyle bıçaklandı

15.04.2022 14:49

Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen genç böyle bıçaklandı İzmir'in Konak ilçesinde otobüs şoförü ile kavga eden taksi sürücüsü K.K.'yi ayırmaya gelen M.G. isimli vatandaş, bacağından bıçakladı.

Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen genç böyle bıçaklandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde otobüs şoförü ile kavga eden taksi sürücüsü K.K.'yi ayırmaya gelen M.G. isimli vatandaş, bacağından bıçakladı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. 502 Numaralı Cengizhan-Halkapınar Metro güzergahında sefer yapan otobüs şoförü ile taksi sürücüsü K.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. isimli bir vatandaş, kavgayı ayırmak için araya girdi. Taksi sürücüsü, bu kez otobüs şoförünü bırakarak M.G. ile kavga etmeye başladı. Kavga esnasında K.K., yanında bulunan bıçağı çıkararak M.G.'yi bacağından bıçakladı. Yaralı M.G.'nin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenilirken, K.K. ise gözaltına alındı.

Kavga anları ise otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen genç böyle bıçaklandı
Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen genç böyle bıçaklandı

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İzmir, Taksi, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen genç böyle bıçaklandı - Son Dakika


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