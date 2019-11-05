Otobüs şoförü ile yolcu arasında ilginç "para" kavgası

Anneyi otobüse kapattı, çocuğun kolunu ise kapıya sıkıştırdı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir halk otobüsünün lastiği patlayınca yolcularını indiren şoför ile parasını alıp gitmek isteyen anne-oğul arasında kavga çıktı. Yolcu kadın, bozuk para kısmından 2,5 TL'sini almaya çalıştığı sırada şoför otobüsün kapılarını kapattı. Duruma engel olmak isteyen çocuğun kolunu kapıya sıkıştırdı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan çocuk ve anne otobüs sürücüsünden şikayetçi oldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Beylikdüzü- Beykent seferini yapan bir Özel Halk Otobüsünde meydana geldi. Beylikdüzü'nde seyir halinde ilerleyen Özel Halk Otobüsü'nün tekeri patlayınca yolcularını indirmek zorunda kaldı. İçinde bulunan yolcuların bir kısmı arkadan gelen otobüse binerken bir kısım yolcu da sığmayarak beklemeye başladı. Bu sırada işe ve okula geç kaldıklarını iddia eden anne ile oğul parasını alıp gitmek istedi. Ancak ücreti vermek istemeyen şoför ile anne- oğul arasında tartışma başladı.

Tartışma sırasında anne Nurgül Sarı bir hamle yaparak bozuk paraların bulunduğu bölmeden ödediği 2,5 TL 'yi almaya çalıştı. Bu duruma sinirlenen şoför kapıları kapatmaya çalışarak kadını otobüs içinde kilitlemek istedi. Olayları şaşkınlıkla izleyen lise öğrencisi oğlu Kürşat Sarı ise yapılan müdahale karşısında sinirlenerek annesini otobüsün içinden çıkarmaya çalıştı. Kürşat Sarı elini kapıya koyarak kapanmasını önlemeye çalışırken eli otobüsün kapısına sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar koşarak kapıyı açmaya çalıştı bu sırada anne Sarı, otobüs içinde şoföre tepki göstererek kapıyı açmasını istedi. Vatandaşların yardımıyla açılan kapı sayesinde Kürşat Sarı'nın sıkışan eli kurtarıldı. Anne Nurgül Sarı ise araçtan inerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan tarafları alarak polis merkezine götürdü.

"Eşkıyalık etme paramı ver gideceğim"

Lastik patlayınca parasını alıp gitmek isteyen Nurgül Sarı yaşadıklarını anlattı. Lastik patlamadan bir durak önce otobüse bindiklerini söyleyen Sarı, "Lastik patlayınca arkadan gelen otobüse biz sığmadık ve daha fazla beklememek için paramızı geri istedik. Bana paranı geri veremem dedi. Benim paramı vermeyince ben de kasadan paramı almak istedim. Kapıları benim üzerime kapatarak inmemi engellemeye çalıştı. Bu sırada oğlum 'Annemi içeriye kapattı. Bırak annemi diyerek' bağırdı. Kolunu kapı kapanmasın diye uzattı ve kapıya sıkıştı. Benimle alay eder gibi 'taksiye mi binip gideceksin?' bekle diye konuştu. Belki benim bu 2,5 TL'den başka param yok. Ben sadece 'eşkıyalık etme paramı ver gideceğim' dedim. Çocuğun kolunun sıkıştığını gördü, tabi sıkışır sen benim kasama dokunamazsın diyor. Kapıyı zorla açarak kurtardık çocuğun kolunu" diye konuştu.