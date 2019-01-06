Son Dakika Haberleri: Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçirdi, Yolcular Dehşeti Yaşadı

Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçirdi, Yolcular Dehşeti Yaşadı

32 dakika önce

AYDIN (İHA) – İstanbul'dan Didim'de sefer yapan yolcu otobüsünün şoförü Söke'de seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçirdi, Yolcular Dehşeti Yaşadı, System.String[]
AYDIN (İHA) – İstanbul'dan Didim'de sefer yapan yolcu otobüsünün şoförü Söke'de seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bir yolcunun otobüsü durdurmasıyla facia önlenirken, hastaneye sevk edilen şoför kurtarılmadı.

İstanbul'dan aldığı yolcuları Didim'e götüren özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü, Söke'nin Yenidoğan Mahallesine geldiğinde şoför Abdullah Dizman (60) direksiyon başında rahatsızlandı. Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes, çığlık atarak yolculardan yardım istedi. Sürücü Dizman'ın arka koltuğunda oturan yolculardan İsmet Çelen, önce direksiyonun kontrolünü sağladı, daha sonra ise frene basarak otobüsü durdurdu.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücü Abdullah Dizman, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dizman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Büyük bir şok yaşayan yolcular ise, bir başka otobüsle Didim'e gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

İstanbul, Söke, Didim, Kalp Krizi, 3. Sayfa
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