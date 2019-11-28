Son Dakika Haberleri: Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdi
Son Dakika Güncel Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdi

6 saat önce

ADIYAMAN'da, kalp krizi geçiren yolcuyu, halk otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi.

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdi, System.String[]

ADIYAMAN'da, kalp krizi geçiren yolcuyu, halk otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi. Hastanın fenalaştığı anlar, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün akşam yaşanan olayda, 02 FH 181 plakalı halk otobüsüne binen Erdal Kolu, aniden fenalaştı. Diğer yolcuların uyarısı üzerine sürücü Zeynal Abidin Öztekin, otobüsü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Son hızla, kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Erdal Kolu, hastaneye yetiştirdi. Doktorların hemen müdahale ettiği Kolu'n sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar, otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Kalp Krizi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:53 Kaynak: DHA
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