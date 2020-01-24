Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

AKSARAY'da belediye otobüsü şoförü Halil Batak, fenalaşan yolcusunu, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcunun tedavisinin ardından taburcu olduğu belirtildi. Kendisinde de kalp rahatsızlığı bulunduğu belirten sürücü Batak, "Ben de kalp hastasıyım. Açık kalp ameliyatı oldum. Bu durumu bildiğim için hastaneye götürdüm" dedi.

Olay, 20 Ocak Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Büyük Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. TOKİ- Sanayi seferini yapan Hakan Batak yönetimindeki belediye otobüsünde yolculuk eden yaşlı erkek yolcu, aniden fenalaştı. Durumu fark eden yolcular ile otobüs şoförü Batak, yaşlı adama müdahale etti. Nefes almakta güçlük çeken yolcunun kalp krizi geçirebileceğini düşünen Batak, otobüsün güzergahını değiştirip yaşlı adamı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. O anlar belediye otobüsündeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İsmi açıklanmayan yolcu, diğer yolcuların yardımıyla otobüsten indirilip acil servise alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen yolcu, yapılan müdahalesinin ardından taburcu oldu.

'KALP KRİZİ DEYİNCE, KENDİ RAHATSIZLIĞIM AKLIMA GELDİ'

Otobüs şoförü Halil Batak, yolcunun sağlık durumunun kötü olduğunu fark edince kendisinin aynı durumu yaşayabileceğini düşünüp, hastaneye gittiğini belirtti. Batak, şunları söyledi:

"Şehir merkezinde durakta yolcular bindi. Yalnız binen bir yolcumuzun nefes almasında sorun yaşadığını, kendinden geçtiğini gördüm. Arkadan bana yolcular, 'kalp krizi geçiriyor' deyip, benden su istediler. Ben de otobüsü durdurup, su ve daha sonra şeker verdim. Araçta çok duyarlı bir kadın vardı. Gerçekten onu çok takdir ettim. Yolcumuzu asıl o kadın kurtardı. Rahatsızlanan adama ilk müdahalesini o yaptı. Ardından güzergahımı değiştirip, otobüsün flaşörlerini yakıp, kırmızı ışıklarda geçerek ve korna çalarak yolcumuzu hastaneye yetiştirdim. Daha önce böyle bir olay hiç başıma gelmedi. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Ben de bir kalp hastasıyım. Açık kalp ameliyatı oldum. Bu durumu bildiğim için hastaneye götürdüm."

Batak, yolcunun taburcu olduktan sonra teşekkür etmek için otobüs durağına geldiğini; ancak o anda çalıştığı için görüşemediklerini sözlerine ekledi.

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