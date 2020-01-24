Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

6 saat önce

Aksaray'da belediye otobüsünde fenalaşarak kalp krizi geçiren yolcu otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.

Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi, System.String[]

Aksaray'da belediye otobüsünde fenalaşarak kalp krizi geçiren yolcu otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.


Olay, 20 Ocak Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Büyük Bölcek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TOKİ- Sanayi seferini yapan Hakan Batak (45) idaresindeki otobüste ismi açıklanmayan bir yolcu aniden fenalaştı. Yolcunun kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine otobüs şoförü Hakan Batak güzergahın dışına çıkarak yolcuyu Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü. Otobüste yaşanan o anlar belediye otobüsündeki güvenlik kamerasına yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan yolcunun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


Otobüs şoförü Hakan Batak, "Pazartesi günü saat 12 civarında beyefendinin birisi arkada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği esnada bir bayan yardımcı oldu. Dörtlüleri yaktım, farları yaktım ve direk hastaneye gittim. Hastaneye gittim, acilin önünde indirdim. Durumu iyiymiş. Çıkarken beni sormuş. O şoföre çok çok selam söyleyin, teşekkür ederim demiş ve gitmiş evine" dedi. - AKSARAY

Kalp Krizi, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:57 Kaynak: İHA
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