Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü Hanifi Şahan (26), aracında kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahtan çıkıp, hastaneye yetiştirdi. Otobüste yaşananlar, araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, 11 Temmuz'da, Beylerbeyi- Dumlupınar hattında çalışılan özel halk otobüsünde meydana geldi. Genç yolcu, otobüste kalp krizi geçirdi. Diğer yolcuların uyarısı ile durumdan haberdar olan otobüs şoförü Hanifi Şahan da güzergahından çıkarak, yolcularla birlikte genci hastaneye götürmeye karar verdi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne doğru giden Şahan, yolda sağlık ekiplerini aradı. Yolda sürekli korna çalarak, önündeki sürücüleri çekilmesi için uyaran şoför, kısa süre sonra hastaneye geldi. Yolcular ve şoför, fenalaşan genci sağlık ekipleri ile birlikte sedyeye koyarak, hastaneye taşıdı. Şahan, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye bıraktıktan sonra güzergahına dönerek, yoluna devam etti. Halk otobüsünde yaşananlar, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, fenalaşan yolcuyu kontrol eden diğer yolcuların telaşı ve şoförün hızla hastanenin yolunu tuttuğu anlar yer aldı. Hastane binası önüne gelen otobüsten indirilen yolcunun sağlık ekiplerince sedye ile taşındığı an da kameraya yansıdı.