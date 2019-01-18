Son Dakika Haberleri: Otobüs Şoförü Rahatsızlanan Çocuğu Hastaneye Yetiştirdi

Otobüs Şoförü Rahatsızlanan Çocuğu Hastaneye Yetiştirdi

1 saat önce

Afyonkarahisar'da, belediyeye ait Yüntaş şirketinin işlettiği halk otobüsünün şoförü, yolculuk sırasında rahatsızlanan çocuğu Afyonkarahisar Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Afyonkarahisar'da, belediyeye ait Yüntaş şirketinin işlettiği halk otobüsünün şoförü, yolculuk sırasında rahatsızlanan çocuğu Afyonkarahisar Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Uydukent Ekspres hattında otobüse binen ve henüz kimliği öğrenilemeyen annenin kucağındaki küçük çocuk, yolculuk sırasında rahatsızlandı.

Durumun diğer yolcular tarafından bildirilmesi üzerine aracın şoförü Halis Karakaya, çocuğu ve annesini güzergah üzerindeki Afyonkarahisar Devlet Hastanesinin çocuk acil servisine yetiştirdi.

Yolcunun fenalaşmasının ardından yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:11 Kaynak: AA

Afyon, Kültür Sanat
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