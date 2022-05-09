OTOBÜS ŞOFÖRÜ RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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OTOBÜS ŞOFÖRÜ RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ, O ANLAR KAMERADA

09.05.2022 14:22

BURSA'da belediye otobüsü şoförü Niyazi Ateş, aracında rahatsızlanan yolcu Meral Y.?yi (38) güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

BURSA'da belediye otobüsü şoförü Niyazi Ateş, aracında rahatsızlanan yolcu Meral Y.?yi (38) güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Alanyurt- İnegöl seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan Meral Y., tansiyon düşmesine bağlı olarak fenalaştı. Meral Y.?nin baygınlık geçirdiğini fark eden diğer yolcular yardım etmeye çalışırken, şoför Niyazi Ateş ise güzergahının dışına çıkarak yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Diğer yolcuların yardımıyla sedyeye konularak acil servise taşınan Meral Y., tedaviye alındı. Meral Y. tedavisinin ardından taburcu edilirken, otobüsteki o anlar araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şoför mahallinin arkasındaki koltukta oturan Meral Y.?nin fenalaştığı, diğer yolcuların da ona su ve şeker verdiği görülüyor. Kısa süre sonra baygınlık geçiren Meral Y.?nin oturduğu koltuktan düşmesi ayakta yolculuk yapan bir erkek tarafından engelleniyor.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ, O ANLAR KAMERADA
OTOBÜS ŞOFÖRÜ RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ, O ANLAR KAMERADA
OTOBÜS ŞOFÖRÜ RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ, O ANLAR KAMERADA
OTOBÜS ŞOFÖRÜ RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ, O ANLAR KAMERADA
OTOBÜS ŞOFÖRÜ RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ, O ANLAR KAMERADA
OTOBÜS ŞOFÖRÜ RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ, O ANLAR KAMERADA
OTOBÜS ŞOFÖRÜ RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ, O ANLAR KAMERADA
OTOBÜS ŞOFÖRÜ RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ, O ANLAR KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOBÜS ŞOFÖRÜ RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOBÜS ŞOFÖRÜ RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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