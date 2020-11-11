Otobüs şoförü sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrasında sinir krizi geçiren sürücü ortalığı birbirine kattı. Çok sayıda polis ekibi olay yerine gelerek sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil K. idaresindeki 67 M 8037 plakalı halk otobüse ile duraktan yolcu aldığı sırada ismi ve plakası alınamayan otomobil çarptı. Kaza nedeniyle trafik kilitlenince araya başkalarının da girmesi ile tartışma yaşanmaya başladı. Otobüs sürücüsü Halil K.'nın sinir krizi geçirmesi ve sakinleştirilememesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerginlik sonrası sinir krizi geçiren halk otobüsü sürücüsü Halil Kartal'ı uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Polisin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri sinir krizi geçiren sürücünün durumunu kontrol ederek müdahalede bulundu. Sürücü hastaneye gitmek istemeyince ambulans olay yerinden ayrıldı. Halil K. yaşanan olayı gazetecilere şu şekilde anlattı: "Otobüs durağında yolcu alırken, solumdan bir araba geldi önüme doğru kırdı. Aynaya vurdu, aynaya vurunca, trafik sıkıştı. Arkada bekleyen sürücüler trafiği açın diye bağırdı, sonra küfür etti. Küfür edince müdahale eden arkadaş dayanamadı. İş büyüdü. Maddi hasar fazla yok. Sonra olay büyüdü başka bir şey yok."

Polisin olaya ilişkin tutanak tutmasının ardından sinir krizi geçiren sürücü ile diğer taraflar olay yerinden ayrıldı.

(Vedat Kılıç/İHA)