Otobüs şoförü, trafikte tartıştığı engelli Kıbrıs gazisini darp etti - Son Dakika
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Otobüs şoförü, trafikte tartıştığı engelli Kıbrıs gazisini darp etti

22.06.2022 10:12

Otobüs şoförü, trafikte tartıştığı engelli Kıbrıs gazisini darp etti Adana'da özel halk otobüsü şoförü yolcu alırken tartıştığı gaziyi yumruklayıp kaçtı Kıbrıs gazisi Kasım Aydın: "Bana vurunca çok duygulandım" "Demek ki benim gibi gazilere değer vermiyorlar" Adana'da özel halk otobüsü...

Otobüs şoförü, trafikte tartıştığı engelli Kıbrıs gazisini darp etti

Adana'da özel halk otobüsü şoförü yolcu alırken tartıştığı gaziyi yumruklayıp kaçtı

Kıbrıs gazisi Kasım Aydın:

"Bana vurunca çok duygulandım"

"Demek ki benim gibi gazilere değer vermiyorlar"

ADANA - Adana'da özel halk otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı 69 yaşındaki engelli Kıbrıs gazisine yumruk atarak dudağını patlatıp, dişini kırdı. Yumruk darbeleri sonrası kanlar içerisinde kalan yaşlı adam, "Ben bu ülkenin gazisiyim. Bana vurunca çok duygulandım. Çünkü ben bu yaşıma kadar kimseden dayak yemedim. Ben ülkem için canımı verdim. Benim gibi yaşlı bir insanı acımadan dövüyorlarsa yazıklar olsun" dedi.

69 yaşındaki yüzde 95 engelli Kıbrıs gazisi Kasım Aydın, geçen Cuma günü öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Caddesi üzerinde kurulan semt pazarına geldi. Burada alışveriş yapan Aydın, daha sonra 01 B 5985 plakalı otomobiline bindi ve evine gitmek için Bülent Angın Bulvarı'na çıktı.

Otobüsü otomobilin önüne kırdı

İddiaya göre, Mustafa Y. idaresindeki 01 J 0315 plakalı özel halk otobüsü, bulvar üzerinde Kasım Aydın'ın önüne kırarak durak dışındaki yolcuyu aldı. Kasım Aydın ise bu duruma sinirlenerek şoför ile tartıştı. Şoför ise yaşlı gaziye hakaret etti.

Tartışmanın uzatmayan Aydın, yoluna devam etti ve yaklaşık 100 metre sonra ışıklarda kırmızı yanması üzerine durdu. Bu sırada ise Mustafa Y., otobüsten inerek Kasım Aydın'ın arabasının yanına gelip, camdan yaşlı adama yumruk atarak saldırdı ve daha sonra otobüsüne binerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kasım Aydın'ın dudağı patlarken, dişi kırıldı. Kasım Aydın, darp raporu alarak ailesiyle birlikte Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şoför hakkında şikayetçi oldu. İfadesi alınan şoför ise daha sonra serbest bırakıldı.

"Benim hakkımı devlet ona bırakmasın"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Kasım Aydın, başından geçen olayı anlattı. Aydın, "Kırmızı ışıkta duruyordum. Birden arkadan geldi cam açıktı ve benim ağzıma yumruk attı. Ağzım, burnum kan içinde kaldı. Sonrada kaçtı. Ben bu ülkenin gazisiyim. Ben bu ülkem için canımı feda etmişim. Benim hakkımı devlet ona bırakmasın" diye konuştu.

Yumruk yediğinde çok üzüldüğünü söyleyen Aydın, "Bana vurunca çok duygulandım. Çünkü ben bu yaşıma kadar kimseden dayak yemedim. Kıbrıs'ta dahi ben ileri gidip, düşmanla savaşmak için elimden geleni yapıyordum. Bizim ülkemizde demek ki benim gibi gazilere değer vermiyorlar. Benim gibi yaşlı insanı böyle hakaret edip, dövüyorlar" ifadelerini kullandı.

Mustafa Y.'nin şoförlük lisansının iptal edilmesini isteyen Kasım Aydın, "Ben şikayetçiyim. Bunun şoförlüğünü iptal etsinler. Bugün bana yaptıysa, yarın da başkasına yapar. Ben ülkem için canımı verdim. Benim gibi 70 yaşındaki bir insanı acımadan dövüyorlarsa yazıklar olsun" dedi.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs şoförü, trafikte tartıştığı engelli Kıbrıs gazisini darp etti - Son Dakika

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