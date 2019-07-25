Son Dakika Haberleri: Otobüs şoförü, Türk Bayrağı'nı yerde bırakmadı
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Otobüs şoförü, Türk Bayrağı'nı yerde bırakmadı

1 saat önce

UlaşımPark'ta 2.5 yıldır otobüs şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Mehmet Çöplü, yolda gördüğü Türk Bayrağı'nı yerde bırakmadı.

Otobüs şoförü, Türk Bayrağı'nı yerde bırakmadı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'de 2.5 yıldır şoför olarak görev alan Mehmet Çöplü, kullandığı hat 200 numaralı otobüsüyle ilerlerken Güzelyalı mevkiinde yol kenarında gördüğü Türk bayrağını yerde bırakmadı. Dikkat edip yerde duran kırmızı renkteki bezin Türk Bayrağı olduğunu fark eden 36 yaşındaki şoför Çöplü, hemen aracını durdurdu. Yerden aldığı bayrağı otobüsüne getiren ve şoför bölümünün ön paneline asan Mehmet Çöplü, gönülleri fethederek otobüsteki yolcular tarafından tebrik edildi.

OLAY GÜZELYALI MEVKİİNDE GERÇEKLEŞTİ

Şoför Mehmet Çöplü, Ulaşımpark'a ait hat 200 numaralı aracıyla 16 Temmuz Salı günü saat 13.00'de Kartal'dan İzmit istikametine doğru hareket etti. Yola çıktığı esnada her şey rutin devam etmekteydi. Güzelyalı mevkiine geldiği sırada aynasına baktı, yandan geçen aracın kırmızı bir bezi ezdiğini fark etti. Ancak ne olduğunu anlayamadı. 60-70 metre daha ilerledikten sonra tekrar aynasına bakan Çöplü, yerde duran ve biraz önce üstünden geçilen bezin Türk Bayrağı olduğunu anladı. Hemen aracını akan trafikte güvenli yere çeken Çöplü, Türk Bayrağı'nı yerden almak için harekete geçti. Bayrağın yanına gelerek yerden alan Mehmet Çöplü, şoför bölümünün ön paneline astı.

ŞOFÖR GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Otobüsün içindeki yolcular da bir anda duran ve aşağı inen şoförün hareketlerinden neyin olup bittiğini anlamaya çalıştı. Kısa süreli şok yaşayan yolcular, birkaç dakika sonra elinde Türk Bayrağı ile gelen şoförü görünce olayın ne olduğunu anladı. Şoför Mehmet Çöplü'nün yapmış olduğu anlamlı hareket gönülleri fethederken olayı tamamen anlayan yolcular alkışlarla destek oldu. Hatta Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni arayan yolcular, UlaşımPark şoförü Mehmet Çöplü'ye yaptığı güzel davranıştan ötürü birçok teşekkür mesajı gönderdi. Yolculardan gelen teşekkür mesajlarından dolayı mutluluğunu dile getiren Çöplü, "Vatanını milletini seven herkes benim yaptığım hareketi yapardı" dedi.

Güzelyalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:39 Kaynak: Bültenler
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