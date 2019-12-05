Otobüs şoförü, yanan otomobile müdahale etti
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Aydın'da bir otomobilin yandığını fark eden midibüs şoförü, aracını durdurarak müdahale ettiği yangını söndürdü.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:38 Kaynak: AA
Aydın'da bir otomobilin yandığını fark eden midibüs şoförü, aracını durdurarak müdahale ettiği yangını söndürdü.
Efeler ilçesinde özel halk midibüsü şoförlüğü yapan Burhan Koca, Havaalanı Bulvarı üzerinde bir otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark etti.
Midibüsteki yangın tüpünü alıp, duruma müdahale eden Koca, otomobildeki yangını söndürdü.
Koca'nın yangına müdahale etmesi dolmuşta bulunan araç kameralarınca kaydedildi.
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